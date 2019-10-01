Сеул, , 09:43 — REGNUM Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 году составят 2,1%, в 2020 году — 2,2%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации макроэкономических исследований АСЕАН +3 (AMRO).

Известно, что прогноз организации на 0,4% ниже прогнозов правительства Южной Кореи.

По мнению экспертов, темпы роста экономики в 2019—2020 годах будут поддерживаться фискальной политикой государства и небольшим увеличением потребления в частном секторе. Однако темпы роста южнокорейского экспорта останутся слабыми из-за торговых конфликтов между США и Китаем и спада в полупроводниковой промышленности.

Также специалисты AMRO предполагают, что в текущем году профицит счета текущих операций сократится до 3,4% ВВП.