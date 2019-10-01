Абакан, , 09:37 — REGNUM Власти Хакасии заявили о том, что делают всё возможное для сохранения моста через реку Енисей.

Мост расположен в хакасском посёлке Черёмушки. Вопрос его сохранения обсудили на совещании в республиканском министерстве имущественных и земельных отношений, сообщили ИА REGNUM 1 октября в правительстве Хакасии.

По информации минимущества, этот мост построили в 1967 году как временное сооружение на период строительства Саяно-Шушенской ГЭС. После завершения строительства ГЭС организации и население продолжали его использовать для доступа к противоположному берегу Енисея.

Уточняется, что мост находится в федеральной собственности, однако за организацией, которая могла бы его ремонтировать, не закреплён. Сейчас техническое состояние конструкции оценивается как неудовлетворительное. Межрегиональное территориальное управление Росимущества планировало закрыть мост с 15 февраля, однако этот вопрос отложили после обращения правительства республики.

Как подчеркнул министр имущественных и земельных отношений Хакасии Евгений Тарасов, по этому мосту проходит дорога, соединяющая республику с Красноярским краем. Она не относится к дорогам регионального или межмуниципального значения, поэтому её не могут передать в собственность республики или города Саяногорска.

«Между тем мост имеет большое значение для обоих субъектов, так как в случае его закрытия иной транспортной инфраструктуры выше по течению реки Енисей нет», — отметил Тарасов.

В том числе мост важен для проведения поисково-спасательных работ, уточнили в минимущества. Он использовался при ликвидации последствий аварии на СШГЭС 2009 году.

В правительстве Хакасии заверили, что пытаются сохранить мост. В частности, направлено письмо в «Русгидро» с предложением провести его диагностическое обследование и испытание.

Сейчас необходимо определить, есть ли смысл в ремонте моста или нужен демонтаж. Если конструкцию можно отремонтировать, власти Хакасии намерены решить вопрос с передачей моста в республиканскую или муниципальную собственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане в сентябре 2019 года перекрыли мост, построенный в 1973 году. Он ремонтируется на федеральные деньги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Читайте также: В центре Кургана на два года перекроют мост