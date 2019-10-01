Киев, , 09:33 — REGNUM Национальный банк Украины на сегодня, 1 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,2 грн, к евро — на уровне 26,35 грн.

Таким образом, впервые за последние дни доллар подорожал после длительного падения, но все равно находится на минимуме с января 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

По сравнению со значениями 30 сентября, курс доллара вырос на 12 копеек.

Экономист Игорь Гарбарук в интервью «Обозревателю» предположил, что на уровне около 24 грн доллар будет находиться ближайшие две недели, после чего пойдет в рост. Эксперт считает, что после двух «волн» подорожания — ориентировочно в конце октября и конце ноября — курс стабилизируется на отметке 27−27,5 грн.

ИА REGNUM напоминает, что проблема в том, что в госбюджете Украины на нынешний год заложен курс более 29 грн за доллар. После резкого снижения до нынешнего уровня бюджет недополучит значительные средства, поскольку формируется во многом за счет экспортных операций украинских предприятий.