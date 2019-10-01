Иркутск, , 09:24 — REGNUM Законодатели Иркутской области сразу в трёх чтениях утвердили поправки в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Как поясняет сайт регионального парламента, это связано с необходимостью скорейшего оказания помощи пострадавшим в результате мощнейшего наводнения. Причём, судя по характеру публикации, парламентариями пришлось «повоевать» с исполнительной властью за бюджеты муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Натальи Дикусаровой, в поправках, внесенных губернатором региона Сергеем Левченко, не была учтена (или учтена не в полном объеме) финансовая помощь ряду муниципальных образований, пострадавших от наводнения. И что тех дополнительных 660 млн рублей, которые власти региона намереваются выделить в качестве дотаций на сбалансированность и субсидий на выравнивание местных бюджетов, недостаточно.

В итоге по настоянию депутатов были внесены поправки, которыми нецелевая финансовая помощь для муниципалитетов второго уровня — районов и городских округов — увеличена еще на 142 млн рублей, для поселений — еще на 100 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года и принесло немало бед региону. вышедшие из берегов реки подтопили более 100 населённых пунктов, пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. О скорейшем решении вопросов с жильём и восстановлении необходимой инфраструктуры неоднократно говорил российский президент Владимир Путин. Он уже трижды побывал в терпящем бедствие регионе и пообещал приехать ещё «если потребуется».