Сеул, , 09:25 — REGNUM Южнокорейская компания Doosan Infracore пример участие в международной выставке строительных технологий, материалов и оборудования Conexpo Latin America. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, выставка пройдет в выставочном центре Сантьяго Espacio Riesco в период со 2 по 5 октября.

Известно, что южнокорейская компания планирует представить на выставке малогабаритные погрузчики Doosan Bobcat, колесные погрузчики, мини-экскаваторы и экскаваторы средней мощности, а также повысить узнаваемость бренда на латиноамериканском рынке.

По данным представителей компании, за последние три года рынок строительной техники Латинской Америки вырос на 19%, до 13 тыс. единиц техники в год. Доля южнокорейской компании на рынке Латинской Америки (за исключением Бразилии, но включая Чили, Колумбию, Перу и Эквадор) составляет 11%.

Напомним, что ранее представители Doosan Infracore закючили контракт на поставку 21 единицы техники с представителями чилийской компанией Besalco.