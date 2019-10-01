Москва, , 09:26 — REGNUM Уставный капитал компании «Роснано» будет увеличен за счет дополнительной эмиссии акций в пользу государства. Такое решение принято советом директоров акционерного общества, говорится в публикации на сайте раскрытия информации.

Размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций произойдет путем закрытой подписки в пользу Российской Федерации, уточняется в сообщении. Одна акция компании оценена в один рубль.

Дополнительный выпуск акций рекомендован в связи с обсуждением параметров участия «Роснано» в реализации национальных проектов и программ в период с 2019 по 2024 год. Единственный акционер общества — государство — определит объем дополнительной эмиссии ценных бумаг.

Как сообщало ИА REGNUM, акционерное общество «Роснано» было создано в марте 2011 года после реорганизации госкорпорации нанотехнологий. Главой «Роснано» является Анатолий Чубайс.

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