Найроби, , 09:09 — REGNUM Понедельник, 30 сентября, в Кении был объявлен последним днем использования в качестве законного платежного средства старой банкноты номиналом 1000 шиллингов (0,27 долларов США). Об этом передает газета Mwananchi.

Новые 1000-шиллинговые банкноты были введены в июне 2019 года, и жителям страны дали четыре месяца, чтобы обменять старые банкноты на новые.

Управляющий Центробанка Кении Патрик Нджороге заявил, что введение банкнот нового поколения было направлено на борьбу с коррупцией, подделками и незаконными финансовыми операциями.

Однако дизайн новой валюты с изображением статуи первого президента Кении Джомо Кеньятты, отца нынешнего президента, Ухуры Кеньятты, вызвал гнев некоторых кенийцев. Правозащитники оспаривали использование изображение бывшего президента, утверждая, что это противоречит конституции, которая запрещает использование портретов людей на любой валюте.

Верховный суд на прошлой неделе постановил, что статуя президента Джомо Кеньятты не является портретом. Суд также отказался продлить срок годности старых 1000-шиллинговых банкнот. В последние дни владельцы магазинов сообщали о ряде крупных сделок, совершаемых за наличные, в том числе о покупке роскошных автомобилей Mercedes, передает ВВС Africa.