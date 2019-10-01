Пермь, , 08:54 — REGNUM В бюджете Пермского края на 2020−2022 годы расходы на строительство социальных объектов запланированы в объеме более 35 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По словам министра финансов Елены Чугариной, региона с 2017 года наращивает объемы инвестиций в объекты социальной сферы. На сегодняшний день расходы выросли в четыре раза относительно 2016 года.

В 2020—2022 годах на строительство объектов здравоохранения выделяется более 10 млрд рублей, объектов образования — 7,5 млрд, объектов культуры — почти 14 млрд рублей, объектов спорта — 2,5 млрд рублей. В 2020 году на строительство объектов соцсферы планируют выделить почти 10 млрд рублей, что на 27% превышает объем 2019 года.

Добавим, правительство региона обсуждает проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов. Заксобрание Пермского края рассмотрит законопроект в первом чтении 24 октября.