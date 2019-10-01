Пекин, , 08:53 — REGNUM Китайская нефтегазовая компания PetroChina объявила об обнаружении больших запасов нефти на территории КНР. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В объявлении говорится, что найден крупный нефтяной пласт в районе плато Ордос. Доказанные объемы «черного золота» составляют 358 млн тонн, а предполагаемые — 693 млн тонн. Таким образом, компания объявила о месторождении, запасы которого превышают 1 млрд тонн нефти.

Также в сообщении говорится об успешных геологических изысканиях в бассейне реки Сычуань. Там дополнительно были доказаны объемы сланцевого газа в размере 741 млн кубометров.