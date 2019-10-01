Кызыл, , 08:42 — REGNUM В Туве отмечается рост практически во всех отраслях промышленного производства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики, где подвели итоги социально-экономического развития за восемь месяцев 2019 года.

Так, наиболее быстрые темпы показывают строительство и обрабатывающая промышленность, где объёмы работ выросли в полтора раза. В частности, было введено 44,2 тыс. квадратных метров жилья, что на 36,5% больше показателей аналогичного периода 2018 года.

«Основную прибавку здесь (в обрабатывающих производствах, — прим. ред.) обеспечила швейная фабрика, открытая в Кызыле БТК Групп. Производство текстиля увеличилось в 2,1 раза и составило почти 200 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

Пищевая промышленность выросла на 4,5% в основном за счет увеличения производства муки — в 2,9 раза, молока — на 0,5%.

Рост производства отражается и на объёмах собираемых налогов. Как сообщало ИА REGNUM, доходы республиканского бюджета по итогам первых шести месяцев 2019 года составили 3,7 млрд рублей.

Читайте также: Налоговые доходы бюджета Тувы выросли почти на 30%