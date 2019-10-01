Сеул, , 08:44 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи продолжает падать на протяжении десяти месяцев подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, в сентябре 2019 года экспорт страны составил $44,7 млрд, что на 11,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что экспорт товаров из Южной Кореи продолжает сокращаться с декабря 2018 года.

Среднесуточный экспорт составил $2,18 млрд, что является самым высоким показателем в текущем году, а сальдо торгового баланса — $5,97 млрд.

В министерстве отмечают, что экспорт автомобилей увеличился на 4%, автозапчастей — на 2,1%, средств беспроводной связи — на 1,1%, судов — на 30,9%, бытовой техники — на 0,4%.

Экспорт в Китай сократился на 21,8%, в США — на 2,2%, в Японию — на 5,9%. Однако экспорт в СНГ, напротив, увеличился на 41,3%, в страны Евросоюза — на 10,6%, в страны Ближнего Востока — на 10,8%.

В сентябре импорт также сократился на 5,6%, до $38,74 млрд.