Уфа, , 08:24 — REGNUM Налоговая служба обратилась в арбитраж Башкирии с банкротным иском к ООО «Башкирская зерновая компания», которая специализируется на выращивании зерновых культур. Иск из-за недочётов пока оставлен без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил 25 сентября. Истцом выступает межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №27 по республике. Истец также потребовал включить в третью очередь реестра кредиторов суму 9 254 787,82 рубля, в том числе «по налогам — 8 429 433,19 руб., по пени — 825 354,63 руб., из них: во вторую очередь реестра задолженность в размере 3 302 817,15 руб., в том числе: основной долг по НДФЛ — 148 251,2 руб., основной долг по страховым взносам на ОПС в размере 3 154 565,95 руб., в третью очередь реестра задолженность в размере 5 951 970,67 руб., в том числе: по налогам и сборам — 5 126 616,04 руб., по пени — 825 354,63 руб». В качестве арбитражного управляющего предложен участник Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих». До 28 октября из-за недочётов иск оставили без движения.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в Ермекеевском районе Башкирии 13 ноября 2006 года, его уставный капитал — 509 млн рублей, учредитель — АО «Управляющая компания «Башкирская зерновая компания». На начало 2019 года численность работников превышает 100 человек.