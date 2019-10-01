Москва, , 08:29 — REGNUM Индексация страховых пенсий, запланированная на 1 января 2020 года, затронет около 31 млн неработающих пенсионеров. Об этом говорится в сообщении Министерства труда и соцзащиты РФ.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С началом нового года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,6% при уровне ожидаемой инфляции в 2019 году на уровне 3,8%. В среднем страховая пенсия по старости увеличится на 1 тыс. рублей.

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С 1 апреля 2020 года пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, вырастут, по предварительным данным, на 7%. Это изменение коснется около 4 млн пенсионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала средний размер пенсий после индексации. В 2020 году средняя пенсия составит около 15 тыс. рублей, средний страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров — 16,4 тыс. рублей.

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