Алтайские коммунисты уведомили о намерении провести пикет в связи с закрытием в городе Новоалтайске единственного роддома. Как поясняется на официальном сайте Алтайского регионального отделения КПРФ, данное медицинское учреждение обслуживало не только горожанок, но и рожениц из близлежащих районов — Первомайского, Косихинского, Тальменского. Теперь, после «оптимизации», пациенток будут возить в Барнаул, расстояние до которого составляет более 20 километров.

Новоалтайск, Алтайский край, , 08:15 — REGNUM «Требования митинга не ограничатся только проблемной ситуацией с родильным домом. Незамедлительных мер требует городское здравоохранение в целом», — заявил депутат городского собрания Дмитрий Гришин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, скандальной оптимизации в Алтайском крае подвержены не только медицинские учреждения, но и социальные, а также образовательные.

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