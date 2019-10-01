Владивосток, , 08:15 — REGNUM Рыбаки Приморья с начала путины добыли более 23 тысяч тонн сардины иваси, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Герой Труда и президент России обсудили улов сардины иваси

Как рассказали в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, в сравнении с 2018 годом вылов увеличился в три раза. Всего промыслом иваси занимается 20 судов приморских рыболовецких компаний. Путина стартовала в июле и продлится до декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, Герой Труда России Сергей Антонов, работавший руководителем направления промвооружения и такелажа АО «Южморрыбфлот», обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопросы вылова сардины иваси.