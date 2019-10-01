Екатеринбург, , 08:12 — REGNUM На выставку технологий и новых стройматериалов, которая пройдёт в рамках форума 100+ Forum Russia в Екатеринбурге подано 99 заявок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как уточнили в департаменте, приём заявок продолжается. Также во время заседания организационного комитета форума, участниками было заявлено о росте популярности выставки среди отечественных и иностранных производителей. Также руководством Свердловской области перед участниками оргкомитета была поставлена задача сделать форум крупнейшим отраслевым мероприятием.

«В деловой программе форума в этом году 80 секций, которые будут проходить параллельно в 8 залах Конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», выступят 320 спикеров, 50 из них — иностранные», — сообщила в ходе заседания руководитель рабочей группы VI Международного форума и выставки высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia Вера Белоус.

Напомним, что форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пройдёт с 29 октября по 1 ноября в Екатеринбурге на площадке выставочного центра ЭКСПО. Во время работы мероприятия будет развёрнута выставка новейших достижений строительной отрасли.