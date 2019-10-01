Екатеринбург, 1 октября 2019, 08:12 — REGNUM На выставку технологий и новых стройматериалов, которая пройдёт в рамках форума 100+ Forum Russia в Екатеринбурге подано 99 заявок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Как уточнили в департаменте, приём заявок продолжается. Также во время заседания организационного комитета форума, участниками было заявлено о росте популярности выставки среди отечественных и иностранных производителей. Также руководством Свердловской области перед участниками оргкомитета была поставлена задача сделать форум крупнейшим отраслевым мероприятием.
Напомним, что форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пройдёт с 29 октября по 1 ноября в Екатеринбурге на площадке выставочного центра ЭКСПО. Во время работы мероприятия будет развёрнута выставка новейших достижений строительной отрасли.