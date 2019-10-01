Кемерово, , 08:10 — REGNUM В Кузбассе у угольной компании арестовали 4,2 тыс. тонн угля, БелАЗ и два экскаватора на общую сумму 88 млн рублей. Такое наказание было применено судебными приставами за долги по налогам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ФССП России по Кемеровской области. Угольная компания задолжала налоговой службе 347 млн рублей. Но даже после того, как судебные приставы ознакомили руководителя организации с документами и озвучили сроки для добровольного погашения задолженности и меры принудительного взыскания, долг не не был уплачен. Сейчас арестованные уголь и техника находятся на хранении у должника без права пользования. Руководителя предупредили об уголовной ответственности за «незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации».

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

У угольной компании есть десять дней для оплаты долга. В противном случае арестованное имущество будет передано на реализацию.