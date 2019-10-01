Москва, , 08:08 — REGNUM Торги на Мосбирже 30 сентября открылись ростом по рублевым парам на фоне подешевевшей нефти на торгах в Азии. В ходе европейских торгов давление на рубль только нарастало. Удержаться в плюсе удалось только против единой валюты, которая ослабилась на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,26%, до 64,86 руб., фунт/рубль — на 0,33%, до 79,70 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,12%, до 70,65 руб.

Курс евро упал после выхода инфляционных данных в Германии, а также заявлений главы ЕЦБ Марио Драги. Индекс потребительских цен вышел в сентябре ниже прогнозируемого и предыдущего значений.

Снижение уровня инфляции характерно для экономики, которая замедляет свой рост. Драги заявил, что у ЕЦБ еще есть арсенал, который регулятор может использовать для ослабления денежно-кредитной политики.

По итогам дня нефть сорта Brent подешевела на 4%, до $59,33 за баррель. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что Саудовской Аравии удалось полностью восстановить добычу нефти.

В сентябре рубль укрепился к доллару США на 2,88%, тогда как за III квартал ослабился на 2,5%.

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