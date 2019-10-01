Уфа, , 08:09 — REGNUM С 1 октября часовой тариф автоматизированной оплаты проезда в Башкирии распространяется и на электротранспорт. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 1 октября 2019 года владельцы транспортной карты «Алга» в Уфе смогут, не переплачивая, пересаживаться в течение часа с автобусов ГУП «Башавтотранс» на трамваи и троллейбусы и наоборот. Стоимость второй поездки при этом будет равна нулю. Настройка автоматизированных систем под эту задачу завершается 1 октября.

Отмечается, что в будущем частные перевозчики также будут подключены к данной системе.

Напомним, что с 1 сентября в Башкирии на автобусах ГУП «Башавтотранс» был введен новый часовой тариф, согласно которому если между первой и последующими поездками прошло менее 1 часа, то для этой карты применяются скидки от тарифа поездки доходящие до 100%. Данной услугой жители воспользовались более 38 тысяч раз.