Челябинск, , 07:58 — REGNUM Внедрение скоростных электропоездов, таких, как «Ласточка», возможно только при условии соответствующего развития железнодорожной инфраструктуры. А это влечёт серьёзные расходы, отмечает спикер челябинского Заксобрания Владимир Мякуш.

«Это очень большие, огромные деньги. Поэтому сегодня говорить о том, что будет массовое внедрение таких электропоездов, как «Ласточка» — это преждевременно», — отметил председатель.

В то же время он пообещал, что Заксобрание будет прорарабывать вопрос о постепенном внедрении такого вида транспорта в жизнь. Делать это предстоит совместно с правительством Челябинской области и РЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинск и другие важные города региона могут связать «Ласточки». Среди направлений рассматриваются Магнитогорск, Миасс и Златоуст.

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