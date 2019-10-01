Уфа, , 07:50 — REGNUM Более 2,2 млн поездок совершили жители Башкирии по единой транспортной карте «Алга» за первые три месяца ее использования. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству.

По словам чиновников, карта «Алга» в настоящий момент принимается к оплате в общественном транспорте всех крупных городах республики.

С начала июля 2019 года уже реализовано порядка 145 тысяч транспортных карт. Всего же было заказано более 300 тыс. карт «Алга». В точки продаж поступило порядка 253 тыс. транспортных карт.

Напомним, что с 1 сентября текущего года на транспортной карте «Алга» стал работать часовой тариф автоматизированной оплаты проезда. Количество пересадок в течение 60 мин ограничено и составляет — максимум 15 пересадок.