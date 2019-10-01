Чита, , 07:41 — REGNUM Национальный проект «Демография» поможет Забайкальскому краю наладить постоянный медицинский контроль за престарелыми людьми, которых в регионе насчитывается около 180 тысяч. Как сообщает сегодня, 1 октября, пресс-служба забайкальского губернатора, до конца 2019 года планируется открыть девять гериатрических кабинетов. Их принципиальным отличием является оказание помощи по возрастным заболеваниям и ориентация на психофизиологическое состояние пациента в целом.

Открытие гериатрических кабинетов в Забайкалье Правительство Забайкальского края

Как пояснила и.о. главного врача краевого госпиталя для ветеранов войн Татьяна Молчанова, в Забайкалье уже работают четыре гериатрических кабинета, но до конца года они появятся также на базе Нерчинской и Кыринской больниц, городской клинической больницы №2 в Чите, Первомайской краевой больницы №3.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с осени 2018 года Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на данной территории внедряют все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам. Новое руководство краем взяло курс на новую экономическую политику и теперь регион заявлен в практически всех федеральных проектах, которые уже позволили привлечь несколько миллиардов рублей.