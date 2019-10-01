Пермь, , 07:41 — REGNUM В Перми тарифная комиссия рекомендовала гордуме рассмотреть тариф на проезд в общественном транспорте в размере 26 рублей при наличном расчете и в размере 24 рубля — при безналичном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, сейчас стоимость одной поездки составляет 20 рублей. В конце лета чиновники предлагали повысить тариф до 28 рублей, однако большинство депутатов гордумы не одобрило эту инициативу.

Примечательно, что и теперь в депутатских рядах нет единодушия. Депутат Вероника Куликова выразила недоумение по поводу настойчивости администрации в вопросе повышения тарифа при том, что мэрия не может обосновать это увеличение — корректных и достоверных данных о пассажиропотоке до сих пор нет, сообщает издание «Звезда».

Читайте ранее в этом сюжете: Пермь готовится к нововведениям в сфере транспортного обслуживания