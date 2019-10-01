Посёлок городского типа Уруссу, Татария, , 07:38 — REGNUM Число кредиторов взятого в начале сентября 2019 года под наблюдение завода по производству трансформаторных подстанций — ООО «Уруссинский электромеханический завод» растёт. Среди желающих попасть в реестр отметились уже десять юрлиц, включая АО «Газпромбанк», ООО Производственное предприятие «РегионЭлектро» из Уфы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензии кредиторов начнут рассматривать со 2 октября. Казанское ООО «Деви Поволжье» выставило претензии на 210 035,79 рубля, ООО «ЭлекКом Логистик» из Чувашии на 1379 844 рублей, ООО Производственное предприятие «РегионЭлектро» из Уфы — на 6 778 117 рублей.

Напомним, завод-производитель трансформаторных подстанций попал под наблюдение в начале сентября 2019 года. Инициатором банкротного иска была московская компания. Позднее право требования долгов истец по договору цессии передал ООО «Предприятие производственно-технической комплектации». Сумма долга по договору поставки была около 2 млн рублей. Владельцы завода, созданного в феврале 2007 года, — Вячеслав Матвеев и ООО «Инвэнт». Среди владельцев последнего ООО «Холдинговая компания Инвэнт» и закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Газпромбанк-Комплексный». В обоснование банкротного иска легли долги, взысканные судом в сентябре 2018 года солидарно с завода и ООО «Инвэнтэлектро». Помимо задолженности, тогда же взыскали и неустойку.

Временным управляющим на время наблюдения утверждён Игорь Франов (член Некоммерческого партнёрства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса»). Наблюдение продлится до 2 декабря 2019 года.

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