Уфа, , 07:26 — REGNUM Почти 650 тысяч тонн сахарной накопали аграрии Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства.

По сообщению пресс-службы центра сельхозконсультирования Башкирии на 30 сентября в республике убрали 649,7 тыс. тонн этого корнеплода.

По словам аграриев, в 2019 году в сравнении с прошлым годом возросла урожайность этого продукта. В текущем году аграрии собирают порядка 360 центнеров корнеплодов с гектара. В прошлом году этот показатель составил 294 центнера с гектара. Лидерами по урожайности являются хозяйства Куюргазинского района Башкирии. Там свекловоды собирают в среднем 470 центнеров корнеплодов с гектара.

Отмечается, что 100-тысячный рубеж по валовому сбору свёклы перешли в трех районах Башкирии. Лидерами по этому показателю стали хозяйства Благоварского, Буздякского и Чишминского районов.