Чита, , 07:22 — REGNUM Новые власти Забайкалья взялись за решение одной их самых сложных проблем региона — ликвидацию ветхих объектов социальной инфраструктуры. Как сообщает сегодня, 1 октября, пресс-служба забайкальского губернатора, в настоящее время на территории региона насчитывается более четырех тысяч изношенных зданий и сооружений социальной инфраструктуры. Для того, чтобы их восстановить, потребуется более 180 миллиардов рублей и соответствующий план восстановления этих объектов.

В этом вопросе новые власти Забайкальского края рассчитывают на федеральную поддержку. В правительстве региона напомнили, чтоглава Забайкалья Александр Осипов в ходе недавней встречи с российским президентом Владимиром Путиным озвучивал данную проблему и попросил помощи.

Напомним, срыв программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья был одной из основных претензий, по которой своего поста лишился губернатор Забайкалья Константин Ильковский.

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В сентября 2016 года предыдущий губернатор Забайкалья Наталья Жданова заявляла, что программу расселения из ветхого и аварийного жилья в Забайкальском крае планируется завершить к 1 сентября 2017 года.

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