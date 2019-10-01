Казань, , 07:17 — REGNUM Из республиканского бюджета Татарии на организацию и проведение машиностроительного кластерного форума готовы потратить почти 5 млн рублей. Электронный аукцион на выбор исполнителя проведут 9 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Преимущество в тендере стоимостью 4 988 300 рублей отдано субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. Организовать мероприятие победитель должен будет в течение 60 дней со дня подписания контракта, хотя в планах региона форум намечен на конец октября.

Деловая программа должна быть рассчитана на два дня, первый из которых включает пленарное заседания и шесть тематических круглых столов, а второй — экскурсии с посещением производственных предприятий, расположенных на территории Казани и Иннополиса.

Напомним, форум является ежегодным. В 2019 году он пройдёт 23−24 октября в Иннополисе. Пятый форум является юбилейным и носит название «Индустрия 4.0 — матричное производство, повышение производительности без сокращения персонала». В ходе мероприятия планируется провести День поставщика. В рамках него также запланировано посещение Казанского вертолетного завода, выпускающего модификации вертолётов серии Ми-8/17, лёгкий вертолёт «Ансат» и другую продукцию.