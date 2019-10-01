Кстовский район, Нижегородская область, , 06:23 — REGNUM Нижегородское министерство имущественных и земельных отношений выставило на торги объекты недвижимости в селе Федяково Кстовского района, в том числе недостроенное здание Горьковской атомной станции теплоснабжения, строительство которой в 1980-х годах вызвало активные протесты у общественности. Несколько десятилетий объект находился в законсервированном виде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лот представляет собой восьмиэтажное здание первого главного корпуса общей площадью 13 856,4 кв. м. На сегодня в нём есть оборудование базовых станций сотовой связи четырёх операторов, с которыми заключены арендные договоры. В составе лота и недострой готовностью 98% высотой 100 метров, который также передан аренду операторам. Продаётся одновременно с объектами и участок общей площадью 32 610 кв. м, относящийся к промышленным землям, на которых разрешено коммунальное обслуживание.

Ещё ряд имущества, что находится в пределах реализуемого участка, продавать в рамках этих торгов не будут. Речь идёт о сетях водопровода, сетях канализации, что в собственности области. Теплосети и прочие коммунальные объекты незавершенного строительства в пределах участка принадлежат частным лицам и также не продаются.

Начальная цена лота — 85,226 млн рублей при шаге аукциона — 100 тыс. рублей. Итоги торгов подведут 7 ноября 2019 года.

Напомним, из открытых источников информации известно, что проект станции был разработан ФГУП «Опытно-конструкторское бюро машиностроения». Планировалось, что на ней будут два энергоблока, которые позволят обеспечить теплом Верхние Печёры и Щербинки. Объект успели построить на 85% и в регионе вспыхнули протесты. Объект был законсервирован и с 1991 года находится в областной собственности. Губернатор Валерий Шанцев в 2006 году предлагал создать на базе корпусов теплоэлектростанцию, но инициатива не нашла поддержки.