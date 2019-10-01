Новосибирск, , 05:46 — REGNUM Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности на заседании накануне, 30 сентября, поддержал предложенные правительством коррективы в региональный бюджет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно законопроекту, который представил министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, основной объём дополнительного финансирования (1 млрд 365 млн рублей) планируется направить на поддержку предприятий ЖКХ в связи с подготовкой к отопительному сезону, ещё 119,8 млн рублей — на повышение зарплаты бюджетников (прежде всего, культуры и образования), 873,2 млн рублей — должны пойти в резервный фонд правительства региона (на непредвиденные расходы) и 22,2 млн — на иные мероприятия.

Кроме того, доходную часть бюджета Новосибирской области было предложено увеличить на 2 млрд 380 млн рублей, в том числе на 1, 493 млрд — за счёт заёмных источников и на 887 млн рублей — из невостребованных ассигнований и экономии по результатам торгов.

Комитет принял решение вынести законопроект на заседание сессии для рассмотрения в первом чтении.