Владивосток, , 04:41 — REGNUM На Дальнем Востоке наибольшую активность в использовании упрощённого визового режима демонстрируют граждане КНР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации, предоставленной администрацией Приморья, с начала внедрения упрощённого режима Дальний Восток с электронной визой посетили порядка 83 тыс. жителей Китая, 22 тыс. японцев, 239 жителей Сингапура и 221 индус.

Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербург и Ленинградская область станут доступны иностранцам по электронной визе.