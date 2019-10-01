Хабаровск, , 04:12 — REGNUM Последние два танкера направились на север Хабаровского края с грузами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Якутии до 10 октября закроют речную навигацию

Танкеры везут 4,5 тысячи тонн жидкого топлива — это завершающие рейсы, они полностью формируют потребный на зиму запас. Одно судно направляется в Аян, другое в Охотск. Всего на нефтебазы, расположенные на северных территориях края, будет завезено 24 тысячи тонн мазута. К настоящему времени на всех котельных севера Хабаровского края создан 100-процентный запас угля — всего 15 тысяч тонн.

Навигация в Амуре и Охотском море закрывается 20 октября, до этого срока все работы будут завершены.

Как сообщало ИА REGNUM, навигация на реках Якутии закрывается 10 октября, к этому времени северный завод будет выполнен на 100 процентов.