Кстовский район, Нижегородская область, , 03:45 — REGNUM В нижегородский арбитраж поступил иск с требованием признать банкротом водоканал Кстовского района. Заявление пока не принято к производству, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом выступает охранная компания — ООО ЧОО Кираса-НН. Сумма претензий по иску, поданному 25 сентября 2019 года, — чуть более 562,2 тыс. рублей. Ответчик — ООО «Водоканал Кстовского района».

У ответчика также есть спор с МУП «Водоканал», работающим в том же районе. ООО пытается взыскать с городского предприятия задолженность по договору на выполнение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций от 23.12.2016 года №12/05 в сумме 20 621 006,64 рубля. В июне 2019 года истец передал право требования другому частному лицу, которое выступает в споре правопреемником.

Также ООО «Водоканал Кстовского района» в январе 2019 года подавало иск о признании банкротом энергопоставщика области, входящего в группу компаний «ТНС энерго» — ПАО «ТНС энерго НН». В феврале дело было прекращено.

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо было учреждено в июне 2005 года физлицами — Ириной Мошковой и Мариной Рябовой. Директор — Сергей Турыкин. Уставный капитал — 50 тыс. рублей.