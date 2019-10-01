Красноярск, , 03:20 — REGNUM Старт строительства аквапарка в Красноярске объявил мэр столицы региона Сергей Еремин на своей странице в Instagram.

По его словам, на разработку и госэкспертизу проекта ушло больше года, теперь дело за строителями.

Первый в Красноярском крае аквапарк «Экватория» планируется построить уже в 2021 году.

Новый спортивно-развлекательный объект расположится в Красноярске на пересечении улиц Шахтеров и 9 мая. Его вместимость — до 2 500 посетителей. Ориентировочная стоимость проекта — пять миллиардов рублей. Аквапарк будет строить компания «Термит».

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