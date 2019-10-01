Якутск, , 02:28 — REGNUM Порядка 9 тыс. молодых семей в Якутии могут воспользоваться льготной ипотекой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации министерства строительства Якутии, правительство республики готово к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина о снижении ипотеки под 2% годовых для молодых семей, проживающих на Дальнем Востоке.

Предварительно известно, что в в программе могут уже на данный момент поучаствовать около 9 тыс. семей.

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Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство до 15 декабря подготовит поправки в законопроект о снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Такое поручение по итогам пленарного заседания ВЭФ-2019 озвучил Владимир Путин.