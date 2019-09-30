Архангельск, , 22:29 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов представил вице-премьеру РФ Максиму Акимову актуализированный проект северного участка железнодорожной магистрали Белкомур. Об этом Орлов сообщил в своем видеоблоге.

Проектные работы выполнила компания «Ленгипротранс».

"Тема продолжает серьезно работать. Сделаны оценки, объем строительства мостов, строительных блоков. Более 90 млрд рублей будет стоить этот участок», — сообщил глава региона.

Представленный проект отправлен в аналитический центр для принятия решения по финансированию проекта, сообщил Орлов.

«Будем двигаться, тема важная для региона и комплексная не только для нас, но и соседних регионов», — заключил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, северный участок проекта «Белкомур» объединяет сразу несколько других реализуемых проектов: Северный широтный ход (СШХ), Мурманский транспортный узел, ПЛК «Архангельск» и непосредственно сам порт «Архангельск». По предварительным оценкам, северный участок магистрали получит загрузку в 15−17 млн тонн грузов в год.

Добавим, что в 2018 году на проект Евразийский банк развития (ЕБР)заявило намерении сформировать кредит для реализации проекта «Белкомур» в сумме 258 млрд рублей. Однако желающих стать участником кредита так и не нашлось.

Справка:

«Белкомур» (Белое море — Коми — Урал) — проект строительства железнодорожной магистрали соединением Архангельск — Сыктывкар — Соликамск (Пермский край). Эта идея возникла еще в 1930-е годы: железная дорога должна была напрямую соединить регионы Сибири и Урала со стратегическими предприятиями на севере СССР и выйти в порт Архангельск.