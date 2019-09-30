Чебоксары, , 21:58 — REGNUM В Чувашии по итогам января-июля 2019 года миграционная убыль населения фиксируется в 17 из 21 района республики. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Чувашстата.

Так, общая миграционная убыль за указанный период составила 955 человек, причем сельскую местность покинули 1 тыс. жителей, прирост городского населения составил 45 граждан. Максимальный прирост населения наблюдается в Новочебоксарске — 401 человек, в Чебоксарах прирост составил 106 человек и 20 вновь прибывших зафиксировано в Алатыре. При этом из города Канаш уехали 342 человека, из города Шумерля — 22 человека.

Среди районов республики значительная убыль населения отмечена в Янтиковском — 156 человек, Яльчинском — 155 человек и Вурнарском районе — 151 человек. Из Ядринского района уехали 143 человека, из Батыревского — 126 жителей, из Мариинско-Посадского — 125 граждан.

Прирост населения наблюдается лишь в четырех сельских районах Чувашии. Так, значительный прирост жителей отмечен в Чебоксарском районе — 328 человек, 18 человек приехали в Ибресинский район, 16 человек — в Козловский, три человека — в Красноармейский район.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам аналогичного периода прошлого года миграционная убыль населения в республике составила 2326 человек. Убыль фиксировалась в городских округах — 444 человека и в сельских районах — 1882 человека.