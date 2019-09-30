Бразилиа, , 21:46 — REGNUM Государственный долг Бразилии вырос до рекордных 79,8% от ВВП в августе текущего года, 30 сентября передает агентство Reuters.

По сообщению Центробанка Бразилии, номинальный дефицит бюджета Бразилии в прошлом месяце составил 63,64 млрд реалов ($15,3 млрд). Совокупный дефицит за предыдущие 12 месяцев достиг 444,7 млрд реалов, или 6,32% ВВП.

На увеличение дефицита и рост долга повлияло, в частности, ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару США на 8%.

Читайте также: Найден мертвым один из информаторов, выдавших коррупционную схему Odebrecht