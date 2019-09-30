Киров, , 20:47 — REGNUM В Кирове до настоящего времени без отопления остаются 43 многоквартирных дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

При этом 32 дома так и не получили тепло по вине управляющих компаний. Подавляющее большинство домов обслуживаются управляющей компанией «АКОР». Ранее на оперативном совещании в мэрии представитель этой УК говорил, что в обслуживаемых зданиях не удалось провести необходимые ремонтные работы, поскольку счета компании была заблокированы с 6 августа по 19 сентября из-за начавшейся процедуры банкротства.

Кроме того, в 9 жилых домов не пустили тепло из-за дефектов на теплосетях. Эту проблему планируется решить уже сегодня. Жители еще двух домов сообщили о проблемах с отоплением в социальных сетях, вопрос будет решен в ближайшее время.

Кроме того, в ночь на 30 сентября был обнаружен дефект на сетях, в связи с чем пришлось приостановить подачу теплоносителя в 28 жилых домов. Тепло вернется в дома уже сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон стартовал в городе 19 сентября. Для удобства жителей разработали карту подачи теплоносителя, где город поделен на квадраты с указанием дня подачи тепла с момента начала сезона. Сити-менеджер Илья Шульгин на оперативном совещании 26 сентября поставил задачу подать тепло во все дома города 28 сентября.