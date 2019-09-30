Душанбе, , 20:46 — REGNUM Впервые КЧС Таджикистана и МЧС Узбекистана 28 сентября провели совместное аэровизуальное наблюдение бассейна реки Шинг. Прорывоопасные маргузорские озёра были осмотрены с высоты птичьего полёта в рамках реализации соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По данным руководителя пресс-центра КЧС Таджикистана Умеды Юсуфи, во время облёта специалисты определили особенности горных и предгорных участков исследуемой местности, определили технологии, по которым будет проводиться дальнейшее исследование территории. Отмечается, что эти действия будут способствовать уточнению объёма накопленного снега, а также характера сели и зон, опасных при сходе оползней.

Помимо этого, подобный аэровизуальный облёт поможет специалистам не только оценить состояние местности маргузорских озер, но и осуществить дальнейшие работы по постоянному отслеживанию и прогнозированию динамики развития гидрометеорологических ситуаций и геологических процессов в указанных районах.

В облёте приняли участие специалисты ведомств двух стран. Со стороны Таджикистана сотрудники КЧС, Агентства по гидрометеорологии, Главного управления геологии, Погранвойск ГКНБ Таджикистана, а также специалисты МЧС, Узгидромет и Госкомгеологии Узбекистана.

Напомним, что река Шинг протекает в Согдийской области Таджикистана. На реке расположены семь озёр. Из них шесть входят в систему маргузорских завальных озер.