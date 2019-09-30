Рига, , 20:36 — REGNUM

По сравнению с августом 2018 года оборот розничной торговли в Латвии вырос на 3,1% информировало Центральное статистическое управление (ЦСУ) Латвии, сообщает Dienas Business

Оборот в сегменте продовольствие подрос на 0,7%, а группа промышленных товаров, без учёта автомобильного топлива (рост составил 2.2%) на 5,5%.

Больше всего, в сравнении с аналогичным периодом за 2018 год, составил рост торгового оборота в интернете — всего 32,2% из которых 23% — оборот связанный с доставкой товаров почтой. Торговля бытовыми электроприборами упала на 1,9%

Общий оборот розничной торговли в фактических ценах и без учёта сезонных колебаний вырос на 5%, а по сравнению с июлем месяцем всего на 0,5%.