Ашхабад, , 20:26 — REGNUM За минувшую неделю в ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Туркмении иностранные и туркменские бизнесмены заключили с местными предприятиями 30 сделок на общую сумму $22 млн (1 млрд 417 млн рублей), передает «Turkmenistan.ru».

Интерес к продукции туркменских компаний проявили коммерсанты из России, Киргизии, Узбекистана, Китая, Афганистана, Панамы, Турции, Великобритании, Канады и Объединенных Арабских Эмиратов.

Они приобрели авиатопливо, сжиженный газ, техническую серу, карбамид, листовое стекло, портландцемент, хлопчатобумажную пряжу и хлопковое волокно.

Для удовлетворения потребностей внутреннего рынка туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности.