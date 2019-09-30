Нижний Новгород, , 20:21 — REGNUM По состоянию на 30 сентября в Нижегородской области отопление получают все школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Без тепла остаются 17 домов, 11 из которых — в Нижнем Новгороде, три в Вадском районе и три — в Кстовском. Кроме того, отопление отсутствует в одном детском саду из 1 257 учреждений и в трех медицинских организациях из 1 271 лечебного учреждения.

Отмечается, что причиной отсутствия теплоснабжения являются работы по переводу здания на индивидуальное отопление, отсутствие договора и заявки на пуск тепла. Также проводятся аварийно-восстановительные работы на теплосетях или внутри домов.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Нижнем Новгороде начался 23 сентября. В социальные учреждения тепло стали подавать раньше — 18 сентября.

Текущий отопительный сезон не обошелся без скандала. На встрече мэра города Владимира Панова с жителями Автозаводского района на сцену вышла пожилая женщина и пожаловалась на то, что замерзает в своей квартире из-за плохих окон.