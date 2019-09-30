Москва, , 20:07 — REGNUM Объем «серых» зарплат в России составляет не менее 10 триллионов рублей каждый год, сообщается 30 сентября в долгосрочном бюджетном прогнозе, внесенном правительством в Госдуму.

По мнению российского правительства, это позволяет судить о масштабах нерегистрируемой экономической деятельности, с которой не платятся налоги и страховые взносы. В правительстве считают, что это является одной из основных угроз для бюджетной системы РФ.

В документе указано, что это снижает конкурентоспособность добросовестных налогоплательщиков и может заставлять их «уходить в тень».

Отмечается, что такая ситуация может повлечь за собой сокращение доходов бюджета.

Для нейтрализации этой угрозы правительство предлагает шире внедрять цифровые технологии администрирования и совершенствовать налоговые режимы для отдельных категорий налогоплательщиков.

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