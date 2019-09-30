Разработка телефонов нового поколения 5G активизируется китайским технологическим гигантом — компанией Xiaomi. Целью холдинга провозглашено расширение присутствия на рынке сверхбыстрых беспроводных технологий, сообщает 30 сентября Синьхуа.

Пекин, , 18:21 — REGNUM Компанией представлены два новых смартфона, которые придут на смену первому аппарату 5G, выпущенному компанией семь месяцев назад.

В настоящее время Xiaomi является четвертым по масштабам производства брендом смартфонов в мире. Объём поставок компании в первой половине 2019 года достиг примерно 60 млн единиц.

По оценкам экспертов, уже в 2020 году Китай станет крупнейшим рынком смартфонов 5G в мире, где продажи таких телефонов достигнут годового показателя в 80 млн единиц.