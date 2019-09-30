Москва, , 18:17 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов приветствовал увеличение финансирования здравоохранения на 50%, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

«Совершенно оправдано, что в бюджетном приоритете именно здравоохранение. Ведь ситуация в российских больницах, особенно в малых городах и селах, сложилась критическая: массовые увольнения при острой нехватке специалистов, забастовки медработников, обоснованное недовольство граждан», — отметил Миронов.

Он напомнил, что летом 2019 года партия опубликовала обширный доклад о положении российского здравоохранения. Миронов считает, что в правительстве внимательно его изучили, предложив настоящий поворот в финансировании отрасли.

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Миронов заверил, что парламентарии внимательно изучат все аспекты правительственного проекта федерального бюджета на 2020−2022 гг.: обеспечивает ли бюджет достойный уровень социальной поддержки граждан, развитие образования, науки, культуры.

Депутаты намерены вносить поправки ко второму чтению инициативы.

Первое чтение законопроекта намечено на 24 октября.

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