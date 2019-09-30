Бишкек, 30 сентября 2019, 18:16 — REGNUM Посол Киргизии Кубанычбек Омуралиев обсудил с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли вопросы сотрудничества в аграрной сфере. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.
Читайте также: Турция отказалась снижать пошлину на фасоль из Киргизии
Киргизстанский дипломат предложил турецким властям рассмотреть возможность размещения в Киргизии перерабатывающих предприятий и более детально изучить возможности республики по экспорту сельхозпродукции.
Также Омуралиев акцентировал внимание на просьбе киргизской стороны о снижении таможенных пошлин на импортируемую из Киргизии в Турцию фасоль.
Читайте также: В парламенте Киргизии предлагают чаще кормить школьников фасолью