Бишкек, , 18:16 — REGNUM Посол Киргизии Кубанычбек Омуралиев обсудил с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли вопросы сотрудничества в аграрной сфере. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

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Киргизстанский дипломат предложил турецким властям рассмотреть возможность размещения в Киргизии перерабатывающих предприятий и более детально изучить возможности республики по экспорту сельхозпродукции.

Также Омуралиев акцентировал внимание на просьбе киргизской стороны о снижении таможенных пошлин на импортируемую из Киргизии в Турцию фасоль.

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