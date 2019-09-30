Киев, , 18:15 — REGNUM За первое полугодие 2019 года, по сведениям Нацбанка Украины, в страну поступило денежных переводов на 5,54 млрд долларов США.

На первом месте по количеству денег, отправленных украинскими заробитчанами домой, — Польша. Оттуда за полгода на Украину поступило 1,9 млрд долларов.

Со второго места Россию потеснила Чехия, из которой граждане Украины направили своим семьям 505 млн долларов.

Россия — на третьем месте с показателем 498 млн долларов. На четвёртом месте — США, откуда украинские граждане прислали домой 458 млн долларов.

Всего из государств Евросоюза на Украину за полгода поступило переводами 3,65 млрд долларов, из стран СНГ — 559 млн долларов. Средства, направляемые своим семьям работающими за границей гражданами составили 11% ВВП Украины. Это только те средства, которые отправлены переводами по отслеживаемым легальным каналам.

В 2018 году граждане Украины 14,4 млрд долларов, что было на 19% больше, чем в 2017 году. Данные 2019 года указывают на тенденцию к снижению.

Как указывает чешское издание prague-express.cz, в 2018 году из Чехии, бывшей тогда третьей после Польши и РФ по переводам на Украину, было направлено туда более 700 млн долларов. А всего работающие в Чехии иностранцы в 2018 году отправили домой более 2 млрд долларов.