Новосибирск, , 18:14 — REGNUM На реконструкцию клиники Мешалкина в Новосибирске из федерального бюджета будет предоставлена субсидия в размере более 7,8 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, соответствующее постановление правительства подписал Дмитрий Медведев.

В соответствии с документом, с 2019 по 2023 года Новосибирской обласи будут выделены деньги на вторую очередь реконструкции и развития комплекса НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина. В 2019 году уже поступят 195 млн рублей.

Реализация второй очереди включает реконструкцию радиологического корпуса, капитальное строительство нового лечебного корпуса, строительство детского лечебного корпуса и пр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство России готовит проект постановления о предоставлении субсидии на вторую очередь реконструкции клиники Мешалкина в Новосибирске.

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