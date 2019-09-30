По состоянию на 1 сентября госдолг Белоруссии составил 43,6 млрд белорусских рублей (почти $20,8 млрд) и уменьшился по сравнению с началом года на 1,8 млрд белорусских рублей (-4%). Об этом проинформировала сегодня, 30 сентября, пресс-служба минфина республики.

Минск, , 18:10 — REGNUM Внешний госдолг Белоруссии составил $16,6 млрд. В январе-августе 2019 года были привлечены внешние государственные займы на $806,5 млн, в том числе: $521,8 млн — правительства и банков РФ; $150,5 млн — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; $67,1 млн — МБРР; $42,2 млн — Экспортно-импортного банка Китая; $24,9 млн — ЕБРР и СИБ. Погашение внешнего госдолга составило $1,1456 млрд.

Внутренний госдолг составил 8,8 млрд бел.руб., что по курсу Нацбанка Белоруссии на 1 сентября было эквивалентно примерно $4,2 млрд. Госрегулятор констатировал снижение и внутреннего, и внешнего госдолга.

Напомним, официальный Минск существенно расходится в оценке своего госдолга с международными финансовыми организациями (МВФ, рейтинговыми агентствами и др.), которые в госдолге учитывают и непрямые долги, обеспеченные государственными гарантиями. Аналогичные расхождения наблюдаются при подсчётах ВВП, безработицы и других важнейших показателей.