Москва, , 17:59 — REGNUM Законопроект, продлевающий «заморозку» закона о «О базовой стоимости необходимого социального набора» внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

В этот раз действие закона приостанавливается на срок до 2023 года, следует из текста поправок.

10 мая 1995 года был принят федеральный закон № 73-Ф3 «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации». Этим законом государство гарантировало сохранность ценности сбережений граждан, помещенных на вклады в Сберегательный банк Российской Федерации в период до 20 июня 1991 г. Гарантия распространяется также на личную страховку граждан, оформленную до 1 января 1992 года, и на государственные ценные бумаги СССР и РСФСР того же периода.

Сбережениям граждан был присвоен статус целевых долговых обязательств Российской Федерации, а их номинальной единицей стал долговой рубль.

В соответствии с федеральным законом от 6 июля 1996 г. № 87-ФЗ «О порядке установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации» долговая стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств Российской Федерации. Базовая стоимость необходимого социального набора установлена федеральным законом № 21-ФЗ в сумме 464 рубля СССР.

Федеральные законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства Российской Федерации и порядок их обслуживания, не приняты, отмечают в правительстве.

При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации объем средств, необходимый на их погашение, в 2020 году составит 45,4 трлн рублей, в 2021 году — 47,22 трлн рублей, в 2022 году — 49,11 трлн рублей, подсчитали в правительстве.

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